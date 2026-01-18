PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Artern (ots)

Freitagabend wurde im Stadtgebiet von Artern ein 42-Jähriger mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 1,25 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und anschließend ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

