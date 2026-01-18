Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs
Artern (ots)
Freitagabend wurde im Stadtgebiet von Artern ein 42-Jähriger mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 1,25 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und anschließend ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
