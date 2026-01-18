LPI-NDH: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Nordhausen (ots) - Bis Sonntagmorgen ereigneten sich im Landkreis Nordhausen mehr als ein Dutzend Verkehrsunfälle. Die meisten in Folge von Straßenglätte. Den Auftakt machte am frühen Freitagmorgen ein umgekippter Lkw auf der Landstraße zwischen Großlohra und dem Abzweig nach Kleinberndten. Die Landespolizeiinspektion Nordhausen berichtete dazu bereits. Bis der Lkw geborgen werden konnte, war die Polizei mehr als ...

mehr