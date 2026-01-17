Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Vorsicht bei Social-Media-Nutzung
Eichsfeld (ots)
Über ein Fakeprofil bei Instagram wurde ein 17jähriger Eichsfelder am Freitag dazu verleitet, seine Mobiltelefonnummer herauszugeben und anschließend einen, per SMS erhaltenen Code weiterzuleiten. In der Folge wurde seine Mobilfunkrechnung mit etwa 200,00 Euro durch Einkäufe bei Sony Entertainment belastet. Es wurde Anzeige erstattet und die Polizei ermittelt gegen unbekannt wegen des Verdachtes des Betruges.
