Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Schwelbrand an Einfamilienhaus
Jever (ots)
Am 22.04.2026, gegen 14:55 Uhr, kam es in der Adrian-Bohlen-Straße in Jever zu einem Brand an einem Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Eigentümer einen Schwelbrand im Bereich der Terrasse fest und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Trotz eingeleiteter Löschmaßnahmen griff das Feuer auf die Terrassenüberdachung sowie den Dachstuhl über. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.
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