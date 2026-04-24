Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Motorrad (DA-IX 69) entwendet

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (24.4.) haben Diebe ein in der Straße "Am Brombeerberg" abgestelltes Motorrad gestohlen.

Das motorisierte Zweirad vom Hersteller BMW, Modell: M 1000 RR, hat das Kennzeichen DA-IX 69 und war zuvor in einer Tiefgarage abgestellt.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zum Verbleib des Motorrads, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K 42) unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

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