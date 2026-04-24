Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kita im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Emilstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Unbekannten zwischen Donnerstagabend (23.4.) und Freitagmorgen (24.4.) über eine Terrassentür in die Kita ein. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und brachen einen Schrank auf. Mit einer Kaffeemaschine sowie Lebensmitteln als Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

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