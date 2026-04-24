PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kita im Visier Krimineller
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Emilstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Unbekannten zwischen Donnerstagabend (23.4.) und Freitagmorgen (24.4.) über eine Terrassentür in die Kita ein. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und brachen einen Schrank auf. Mit einer Kaffeemaschine sowie Lebensmitteln als Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren