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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Wald-Michhelbach (ots)

Wald-Michelbach: Am Samstag (25.04.) gegen 13.50 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem blauen Toyota Corolla älteren Baujahres beim Ausparken aus einer Parklücke einen weißen Nissan X-Trail, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Ludwigstraße abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Wald-Michelbach unter der 06207/9405-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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