Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Beerfurth, Siegfriedstraße: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Beerfurth

Beerfurth, Siegfriedstraße (ots)

Am frühen Samstagmorgen (25.04.), gegen 01:00 Uhr, kam es in der Siegfriedstraße in Beerfurth zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem schwarzen Kleinwagen die Siegfriedstraße mit Fahrtrichtung Reichelsheim und überfuhr aus bislang ungeklärter Ursache eine dortige Verkehrsinsel. Infolge des Aufpralls wurden mehrere Verkehrszeichen erheblich beschädigt. Zudem traten Betriebsstoffe aus dem verursachenden Fahrzeug aus, die durch die alarmierte Feuerwehr der Gemeinde Reichelsheim fachgerecht beseitigt werden mussten.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

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