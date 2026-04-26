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Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Kelsterbach: Fahrradfahrer verletzt sich schwer/Rettungshubschrauber im Einsatz

Kelsterbach (ots)

Am Sonntagvormittag (26.04.) gegen 10:45 Uhr stürzte ein Radfahrer im Bereich des Weges "Am Main" in 65451 Kelsterbach und verletzte sich hierbei schwer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 42-jährige aus Frankfurt am Main aufgrund einer zu spät erkannten Bodenerhebung zu Fall gekommen sein und war zunächst nicht ansprechbar. Aufmerksame Passanten leisteten sofort Erste-Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.

Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, am Unfallort war zudem ein Rettungshubschrauber mit Notarzt eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Kelsterbach
Mörfelder Straße 33
65451 Kelsterbach
Berichterstatter: POK Schäfer
Telefon: 06107 / 7198 - 0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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