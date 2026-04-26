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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand in Mehrfamilienhaus
keine Personen verletzt

Eppertshausen (ots)

Am Sonntag (26.04.) gegen 14:48 Uhr melden Anwohner bei der Rettungsleitstelle Dieburg einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nieder-Röder-Straße. In einer Wohnung im 1. Stockwerk war der Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Eppertshausen und Münster konnten durch schnelles Einschreiten ein Übergreifen auf die umliegenden Wohnungen verhindern. Die Bewohner blieben unverletzt und müssen vorerst anderweitig unterkommen. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden. Mit den Ermittlungen zur Brandursache ist das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Darmstadt betraut. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Berichterstatter: Patricia Spiller (Polizeiführerin vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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