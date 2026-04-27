Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim: Vereinsheim im Visier Krimineller

Ginsheim (ots)

Das Vereinsheim des ASV Ginsheim in der Neckarstraße geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Samstagmittag (25.04.) und Sonntagmorgen (26.04.). Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten mit Gewalt Zugang und entwendeten Geld aus der Vereinskasse. Nach ersten Schätzungen richteten die ungebetenen Besucher zudem einen Schaden von rund 2000 Euro an.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

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