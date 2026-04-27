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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Lampertheim (ots)

Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von insgesamt rund 4000 Euro wurden in der Nacht zum Montag (27.04.), gegen 2.45 Uhr, aus dem Innenraum eines in der Schwalbenstraße geparkten Kleintransporters der Marke Citroen gestohlen. Der Täter verschaffte sich zuvor gewaltsam Zugang in das Fahrzeug. Einen Teil der Beute musste der Unbekannte anschließend in Tatortnähe zurücklassen, weil er vermutlich bei der Tat von einem Zeugen gestört wurde.

Wegen des Aufbruchs hat die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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