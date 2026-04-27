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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Jugendliche unsittlich berührt
Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Ein 17-jähriges Mädchen ist am Samstagabend (25.4.) gegen 19.15 Uhr in der Schulstraße von einem noch unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Nach ersten Erkenntnissen lief das Mädchen an einer Gruppe von mindestens drei Männern vorbei, woraufhin einer der Männer sie unsittlich berührte.

Der Unbekannte wird auf ein Alter von etwa 40 bis 45 Jahren geschätzt. Er ist circa 1,65 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer hellen engen Jeans und einem schwarzen T-Shirt, mit einem großflächigen Aufdruck auf der Vorderseite, bekleidet.

Die Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zur Identität des Mannes. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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