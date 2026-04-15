Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Nachtragsmeldung zum Rettungseinsatz mit verletzten Polizeibeamten

Worms (ots)

Wie zuvor bereits berichtet, kam es am heutigen Mittwochmorgen, im Stadtteil Hochheim, zu einem Einsatz mit Rettungsdienstbezug unter Beteiligung polizeilicher Einsatzkräfte.

Aufgrund eines medizinischen Ausnahmezustandes wehrte sich ein 48-jähriger gegen die medizinische Erstversorgung durch die Rettungskräfte. Im Rahmen der Unterstützung, durch Kräfte der Polizei Worms, kam es zu einem tätlichen Angriff gegen diese, wodurch vier Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Im Verlauf dessen, wurde ein Distanzelektroimpulsgerät eingesetzt.

Im Anschluss konnte der Mann, welcher während des Einsatzes ebenfalls leicht verletzt wurde, unter Kontrolle gebracht und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Die verletzten Polizeibeamten wurden zur ambulanten Behandlung in medizinische Versorgung übergeben.

Inwiefern eine strafrechtliche Verantwortlichkeit besteht, wird im weiteren Ermittlungsverfahren geklärt.

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