Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in alte Zuckerrübenfabrik

Stromausfall hervorgerufen?

Warburg (ots)

Tatort: Warburg, Bahnhofstraße

Tatzeit: Nacht von Samstag, 04.04.26, auf Ostersonntag, 05.04.2026

Zur Tatzeit drangen bislang ungekannte Täter in Räumlichkeiten der alten Zuckerfabrik Warburg ein. Zielrichtung der Täter waren offenbar Altmetalle und Kabel. Inwieweit die Täter Beute machten ist unklar. Größere Mengen an bereitgelegten Wertstoffen ließen sie am Tatort zurück. Durch das Vorgehen der Täter kam es anscheinend in den Räumlichkeiten der Fabrik zu einem Kurzschluss. Gegen 02:20 Uhr wurde der Polizeileitstelle Höxter im Osten von Warburg ein kurzfristiger Stromausfall mitgeteilt. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser durch das Vorgehen der Täter in der ehemaligen Zuckerfabrik hervorgerufenen wurde. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei Höxter davon aus, dass mehrere Täter an der Tat beteiligt waren. Des Weiteren werden diese mit einem größeren Fahrzeug, ggf. Lieferwagen, angereist sein. Die Polizei Höxter bittet daher um Hinweise zu verdächtigen Feststellungen, insbesondere zu Personen und Fahrzeugen, im Bereich der ehemaligen Zuckerfabrik (Tel. 05271-962-0).

/Ar.

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