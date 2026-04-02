Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrräder und E-Scooter im Visier der Polizei

Kreis Höxter (ots)

Die Überprüfung von Fahrrädern und E-Scootern stand im Mittelpunkt von Fahrradkontrollen der Polizei im Kreis Höxter. Insgesamt fünf Verwarngelder wurden ausgesprochen wegen "Falschen Verhaltens" der Radfahrenden und E-Scooter-Nutzer.

In diesem Rahmen wurde auch ein manipuliertes Pedelec festgestellt. Das E-Bike verfügte über einen separaten Gashebel. Dadurch kann man ohne Tretunterstützung bis auf 20 km/h und vermutlich mehr beschleunigen. Der 46-jährige Beverunger fuhr mit diesem Fahrzeug in Beverungen über zwei Gehwege und wurde deshalb angehalten und kontrolliert. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt. Ihm droht zudem ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Dass es aus gutem Grund untersagt ist, alkoholisiert einen E-Scooter zu steuern, bekam einen Tag später ein 35-Jähriger in Brakel unsanft zu spüren. Er befuhr am 2. April gegen 0.50 Uhr mit einem E-Scooter die Brunnenallee und landete dabei in einer Hecke. Er verletzte sich leicht und wurde zu einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Begleitet wurde er übrigens von einer 31-Jährigen auf einem weiteren E-Scooter, die ebenfalls vorher Alkohol konsumiert hatte. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt, beide erwartet noch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. /nig

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