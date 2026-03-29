Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit einem verletzten Pkw- Fahrer in Brakel

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Brakel (ots)

Am Samstag, den 28.03.2026, um 15:10 Uhr, kam es in Brakel an der Kreuzung Bruchtauenstraße/ Bredenweg/ Bökendorfer Straße zu einem Zusammenstoß von zwei Pkws. Ein 43- jähriger Brakeler befuhr mit seinem Opel die Bruchtauenstraße in FR Erkeln. Eine 55- jähriger Brakelerin befuhr zeitgleich mit ihrem BMW den Bredenweg und wollte die Kreuzung in Richtung Bökendorfer Straße überqueren. Nach Zeugenangaben missachtete der Opelfahrer das Rotlicht für seine Fahrtrichtung und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die BMW- Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem RTW ins Krankenhaus Höxter gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Sachschaden von ca. 23.000 Euro.

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