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POL-HX: Verkehrsunfall mit einem verletzten Pkw- Fahrer in Brakel

POL-HX: Verkehrsunfall mit einem verletzten Pkw- Fahrer in Brakel
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Brakel (ots)

Am Samstag, den 28.03.2026, um 15:10 Uhr, kam es in Brakel an der Kreuzung Bruchtauenstraße/ Bredenweg/ Bökendorfer Straße zu einem Zusammenstoß von zwei Pkws. Ein 43- jähriger Brakeler befuhr mit seinem Opel die Bruchtauenstraße in FR Erkeln. Eine 55- jähriger Brakelerin befuhr zeitgleich mit ihrem BMW den Bredenweg und wollte die Kreuzung in Richtung Bökendorfer Straße überqueren. Nach Zeugenangaben missachtete der Opelfahrer das Rotlicht für seine Fahrtrichtung und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die BMW- Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem RTW ins Krankenhaus Höxter gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Sachschaden von ca. 23.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: hx.fld-lst@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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