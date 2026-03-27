Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Windböe erfasst Anhänger - Beifahrer leicht verletzt

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Steinheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L616 zwischen Steinheim und Vinsebeck geriet ein Fahrzeuggespann wegen starker Windböen ins Schleudern. Der am VW Passat angekoppelte Anhänger brach so aus, dass er sich sogar vom Pkw löste und im Straßengraben landete.

Am Mittwochmorgen, 25. März, fuhr gegen 6.55 Uhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Pkw und Anhänger auf der L616 von Bergheim in Richtung Vinsebeck. Nach einer leichten Linkskurve wurde der Planen-Anhänger von einer Windböe erfasst. Er hob leicht von der Fahrbahn ab und schleuderte über die Fahrbahn.

Der aus dem Kreis Lippe stammende Fahrer bremste und versuchte das Gespann zum Stehen zu bringen. Dies gelang jedoch nicht, sodass sich der Anhänger vom Pkw löste und im rechten Straßengraben landete. Der Passat touchierte anschließend noch einen Baum am linken Fahrbahnrand.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der ebenfalls aus dem Kreis Lippe stammende 58-jährige Beifahrer leicht. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Pkw und Anhänger wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 31.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung kam es zur leichten Beeinträchtigung des Verkehrs. /jes

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