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POL-HX: Vermehrt Taschendiebstähle in Einkaufsläden - Polizei warnt besonders Senioren

POL-HX: Vermehrt Taschendiebstähle in Einkaufsläden - Polizei warnt besonders Senioren
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Kreis Höxter (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im gesamten Kreis Höxter vermehrt zu Taschendiebstählen in Supermärkten und Drogerien gekommen. Die Polizei registriert täglich Anzeigen über gestohlene Geldbörsen. Besonders betroffen sind Senioren. Häufig legen die Betroffenen ihre Handtaschen in den Einkaufswagen oder -korb und sind während der Produktauswahl einen kurzen Moment unaufmerksam. Diese Gelegenheit nutzen die Täter gezielt, um Wertgegenstände zu entwenden. Konkret wurden eine 71-jährige Frau aus Nieheim, ein 70-jähriger Mann aus Beverungen und eine 85-jährige Frau aus Höxter Opfer solcher Diebstähle. Die Betroffenen bemerkten den Verlust erst an der Kasse - meist zu spät, um den Diebstahl noch zu verhindern.

Die Polizei Höxter warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt folgende Hinweise:

   -	Wertgegenstände wie Geldbörsen immer am Körper tragen, nicht in 
der Handtasche lassen
   -	Taschen niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen oder -korb 
lassen
   -	Bei verdächtigen Beobachtungen sofort das Personal oder die 
Polizei informieren

Weitere Informationen und Präventionstipps sind online abrufbar unter: https://www.polizei-beratung.de/. /rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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