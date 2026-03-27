Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vermehrt Taschendiebstähle in Einkaufsläden - Polizei warnt besonders Senioren

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Kreis Höxter (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im gesamten Kreis Höxter vermehrt zu Taschendiebstählen in Supermärkten und Drogerien gekommen. Die Polizei registriert täglich Anzeigen über gestohlene Geldbörsen. Besonders betroffen sind Senioren. Häufig legen die Betroffenen ihre Handtaschen in den Einkaufswagen oder -korb und sind während der Produktauswahl einen kurzen Moment unaufmerksam. Diese Gelegenheit nutzen die Täter gezielt, um Wertgegenstände zu entwenden. Konkret wurden eine 71-jährige Frau aus Nieheim, ein 70-jähriger Mann aus Beverungen und eine 85-jährige Frau aus Höxter Opfer solcher Diebstähle. Die Betroffenen bemerkten den Verlust erst an der Kasse - meist zu spät, um den Diebstahl noch zu verhindern.

Die Polizei Höxter warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt folgende Hinweise:

- Wertgegenstände wie Geldbörsen immer am Körper tragen, nicht in der Handtasche lassen

- Taschen niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen oder -korb lassen

- Bei verdächtigen Beobachtungen sofort das Personal oder die Polizei informieren

Weitere Informationen und Präventionstipps sind online abrufbar unter: https://www.polizei-beratung.de/. /rek

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