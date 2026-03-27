Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Briefkasten mit Feuerwerkskörper aufgesprengt - Polizei sucht Zeugen

Beverungen (ots)

Am Donnerstagabend, 26. März, kam es in Beverungen zu einer Sachbeschädigung durch einen bislang unbekannten Täter. Gegen 20:50 Uhr hörten Anwohner in der Burgstraße einen lauten Knall. Kurz darauf stellten sie fest, dass ein Briefkasten offenbar mittels eines Feuerwerkskörpers aufgesprengt wurde. Durch die Explosion wurden zudem Trümmerteile umhergeschleudert, die einen vor dem Haus abgestellten Pkw beschädigten. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

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