Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hofladenkasse aufgebrochen - Besitzer stellt Täter

Brakel (ots)

Am Mittwochmorgen, 25. März, kam es in der Ostheimer Straße in Brakel zu einem Diebstahl aus einem Hofladen. Gegen 6.20 Uhr brachen zwei bislang zunächst unbekannte männliche Täter gewaltsam die Kasse eines frei zugänglichen Hofladens auf und entnahmen daraus Bargeld. Anschließend flüchteten sie zu Fuß vom Tatort. Der Besitzer des Hofladens wurde durch eine Überwachungskamera auf die Tat aufmerksam und nahm umgehend die Verfolgung der flüchtigen Personen auf. Nach kurzer Zeit gelang es ihm, beide Tatverdächtigen einzuholen und zu stellen. Er verständigte daraufhin die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der eingesetzten Beamten konnte einer der Täter erneut fliehen. Der zweite Tatverdächtige, ein 20-jähriger Mann aus Holzminden, wurde vor Ort an die Polizei übergeben. Das entwendete Bargeld erhielt der Geschädigte zurück. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte auch die Identität des zunächst geflüchteten Tatverdächtigen zweifelsfrei festgestellt werden. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell