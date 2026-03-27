Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - 5.000 Euro Schaden

Beverungen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Straße "In den Poelten" sucht die Polizei Zeugen. Am Donnerstag, 26. März, hatte eine 76-jährige Frau aus Beverungen ihren grauen Ford Fiesta gegen 11 Uhr auf dem unteren Parkdeck abgestellt. Als sie etwa eine Stunde später zurückkehrte, stellte sie frische Schäden an ihrem Fahrzeug fest. Der Verursacher hatte sich bereits unerkannt entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Nach ersten Hinweisen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein rotes Auto handeln. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, sich unter Tel. 05271/962-0 zu melden./rek

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