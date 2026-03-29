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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin in Brakel

Brakel (ots)

Am Freitag, den 27.03.26, um 09:49 Uhr, kam es auf der Warburger Straße in Brakel zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 68- jährigen Radfahrerin aus Brakel und einer 90- jährigen Brakelerin in ihrem Pkw. Beide Fahrzeuge befuhren die Warburger Straße aus Fahrtrichtung Gänseanger in Fahrtrichtung Driburger Straße. Die Fahrradfahrerin fuhr auf einem Fahrradschutzstreifen. Die Pkw- Fahrerin in ihrem Hyandai übersah die Fahrradfahrerin und berührte diese leicht mit der vorderen Stoßstange von hinten. Daraufhin stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand minimaler Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: hx.fld-lst@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
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Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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