Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin in Brakel

Brakel (ots)

Am Freitag, den 27.03.26, um 09:49 Uhr, kam es auf der Warburger Straße in Brakel zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 68- jährigen Radfahrerin aus Brakel und einer 90- jährigen Brakelerin in ihrem Pkw. Beide Fahrzeuge befuhren die Warburger Straße aus Fahrtrichtung Gänseanger in Fahrtrichtung Driburger Straße. Die Fahrradfahrerin fuhr auf einem Fahrradschutzstreifen. Die Pkw- Fahrerin in ihrem Hyandai übersah die Fahrradfahrerin und berührte diese leicht mit der vorderen Stoßstange von hinten. Daraufhin stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand minimaler Sachschaden.

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