Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Steinheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. auf 29. März) kam es in Steinheim zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Rolfzener Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Der Einbruch wurde am Sonntagmorgen durch Mitarbeiter festgestellt, die anschließend die Polizei informierten. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert. Angaben zur möglichen Beute liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittler bitten Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden.

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