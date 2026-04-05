POL-HX: Einbruch in Getränkemarkt

Steinheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. auf 29. März) kam es in Steinheim zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Rolfzener Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Der Einbruch wurde am Sonntagmorgen durch Mitarbeiter festgestellt, die anschließend die Polizei informierten. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren ...

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