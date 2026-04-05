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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Getränkemarkt

Höxter (ots)

Tatort: Höxter, OT Stahle, Holzmindener Straße

Tatzeit: Fr., 03.04.2026, 19:30 Uhr bis Sa., 04.04.2026, 08:30 Uhr

Zur Tatzeit drangen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt ein und entwendeten dort Bargeld. Hinweise zu verdächtigten Fahrzeugen oder Personen zur Tatzeit im Bereich des Getränkemarktes nimmt die Polizei Höxter entgegen (Tel.05271-962-0).

/Ar.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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