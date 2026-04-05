POL-HX: Einbruch in Getränkemarkt
Höxter (ots)
Tatort: Höxter, OT Stahle, Holzmindener Straße
Tatzeit: Fr., 03.04.2026, 19:30 Uhr bis Sa., 04.04.2026, 08:30 Uhr
Zur Tatzeit drangen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt ein und entwendeten dort Bargeld. Hinweise zu verdächtigten Fahrzeugen oder Personen zur Tatzeit im Bereich des Getränkemarktes nimmt die Polizei Höxter entgegen (Tel.05271-962-0).
/Ar.
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