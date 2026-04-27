Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Brand in Mehrfamilienhaus

Darmstadt (ots)

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Landstraße hat am Freitagabend (24.4.) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 17.20 Uhr wurde die Polizei über eine dortige Rauchentwicklung informiert. Der Brand, welcher nach ersten Erkenntnissen im Außenbereich ausbrach und im Anschluss auf die Hausfassade überging, konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Bewohner blieben unverletzt und müssen vorerst anderweitig unterkommen. Durch Hitze- und Rauchentwicklung wurde auch die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens werden von der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) übernommen.

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