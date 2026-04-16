Polizei Köln

POL-K: 260416-3-K Mutmaßlicher Autoknacker nach Zeugenhinweisen gestellt - Kripo plant Vorführung beim Haftrichter

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Donnerstag (16. April) gegen 1.40 Uhr auf der innerstädtischen Weyerstraße einen 59 Jahre alten Verdächtigen festgenommen, der unmittelbar zuvor mehrere Seitenscheiben an geparkten Pkw eingeschlagen haben soll. Anwohner hatten das Klirren und eine ausgelöste Alarmanlage gehört und aus dem Fenster geschaut. Dabei habe einer der Zeugen den 59-Jährigen bemerkt, der sich durch die geöffnete Fahrertür eines Peugeot beugte und den Wagen augenscheinlich durchwühlte. Unmittelbar danach soll der Verdächtige an einem gegenüber stehenden Dacia das Beifahrerfenster eingeschlagen und sich ebenfalls hineingelehnt haben. Infolge einer Ansprache durch einen der Zeugen sei der Verdächtige in Richtung Große Telegraphenstraße geflüchtet. Noch auf der Weyerstraße stoppten die alarmierten Streifenbeamten den Mann und nahmen ihn fest. Ein Arzt entnahm dem offenbar alkoholisierten Drogenkonsumenten eine Blutprobe. Es ist beabsichtigt, ihn morgen (17. April) einem Haftrichter vorzuführen. (cg/al)

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