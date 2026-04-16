Polizei Köln

POL-K: 260416-2-K Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Kölner Diskothek - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Dank intensiver Ermittlungen haben Fahnder der Polizei Köln am Mittwochabend (15. April) einen 31-jährigen Mann in der Kölner Innenstadt festgenommen, der im Verdacht steht, am frühen Sonntagmorgen (12. April) zwei Frauen (28, 29) in einer Diskothek am Friesenwall angegriffen und eine von ihnen in Lebensgefahr gebracht zu haben.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der Mann gegen 2.45 Uhr in dem Club zunächst die 28-Jährige gewürgt und kurz darauf die 29-jährige Kölnerin mit beiden Händen am Hals ergriffen und hochgehoben, worauf diese das Bewusstsein verlor. Anschließend hatte er sie zu Boden geschleudert und war geflüchtet. Laut Rechtsmedizin bestand für die 29-Jährige akute Lebensgefahr. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der 31-Jährige keine der Frauen vorher kannte.

Durch die Auswertung von Videomaterial und Zeugenaussagen identifizierten die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 den bereits einschlägig polizeibekannten 31-Jährigen aus Fröndenberg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln erließ ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Köln am 15. April Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Fahnder nahmen den Mann, der mutmaßlich Bezüge zur Rockerszene hat, noch am selben Abend fest.

Das Kriminalkommissariat 11 sucht weiterhin nach Zeugen, die das Tatgeschehen in der Diskothek beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/de)

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