Polizei Köln

POL-K: 260416-1-K Festnahme auf dem Hohenstaufenring - Polizei stellt Heroin und Kokain sicher

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochmorgen (15. April) einen 37-jährigen mutmaßlichen Drogendealer auf dem Hohenstaufenring in der Kölner Innenstadt vorläufig festgenommen. Der bereits wegen Drogendelikten polizeibekannte Mann wird einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 8.30 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den Verdächtigen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten rund 25 Gramm Heroin sowie etwa vier Gramm Kokain. Die Drogen waren teilweise in seiner Unterwäsche versteckt. Zudem stellten sie in Bargeld in dealertypischer Stückelung, ein griffbereites Taschenmesser sowie ein Multitool sicher. (as/al)

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