Polizei Köln

POL-K: 260415-2-K/LEV Polizei Köln lädt zur geführten Radtour für Seniorinnen und Senioren ein - sicher unterwegs im Straßenverkehr

Köln (ots)

Die Polizei Köln lädt für Dienstag, 28. April 2026, erneut zu einer geführten Radtour mit integrierter Verkehrsberatung für Menschen ab 60 Jahren ein. Ziel dieser Aktion ist es, die Sicherheit älterer Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer nachhaltig zu stärken und ihnen mehr Handlungssicherheit im Straßenverkehr zu vermitteln.

Im Mittelpunkt stehen dabei der persönliche Austausch sowie praxisnahe Tipps rund ums sichere Radfahren im Leverkusener Verkehrsraum. Gemeinsam mit erfahrenen Polizeibeamtinnen und -beamten klären die Teilnehmenden wichtige Fragen direkt vor Ort und im realen Verkehrsgeschehen:

Wann muss der Radweg genutzt werden? Wann ist die Nutzung freiwillig? Was gilt auf Fahrradstraßen?

Die Inhalte werden verständlich erklärt und während der Tour angewendet.

Vor dem Start der rund zweistündigen und etwa sieben Kilometer langen Strecke wird eine kostenlose Helmberatung sowie ein kurzer Fahrradcheck angeboten. So können Sicherheitsrisiken erkannt und behoben werden.

Wann? 28. April 2026, ab 10 Uhr

Wo? ADFC-Geschäftsstelle, Freiherr-vom-Stein-Straße 5a, 51379 Leverkusen

Teilnehmen können alle Interessierten ab 60 Jahren, die über ein verkehrssicheres Fahrrad oder Pedelec verfügen. Das Tragen eines Fahrradhelms sowie festes Schuhwerk sind Voraussetzung für die Mitfahrt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist per E-Mail an sicher.mobil.koeln@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 0221 229 - 6060 erforderlich. (al/bg)

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