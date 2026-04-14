Polizei Köln

POL-K: 260414-4-K Erneut Zigarettenautomat im Kölner Norden gesprengt - Dringende Zeugensuche

Köln (ots)

Aufgrund einer erneuten Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Nacht auf Dienstag (14. April) im Kölner Norden sucht die Kriminalpolizei dringend nach Zeugen. Der Automat war laut Anwohnern gegen 1:45 Uhr im Sandglöckchenweg in Köln-Volkhoven-Weiler explodiert. Der aktuelle Tatort liegt nur einen Kilometer von der Soldiner Straße entfernt, wo in der vorherigen Nacht bereits ein anderer Zigarettenautomat gesprengt worden war. (Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6254491). Die Ermittler prüfen daher Zusammenhänge.

Neben den Zeugenaussagen werten die Polizisten Spuren aus, die der Täter offen-bar auf seinem Fluchtweg zurückgelassen hat. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Unbekannte mit seiner Beute in Richtung Sanddornweg geflüchtet sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/al)

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