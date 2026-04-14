Polizei Köln

POL-K: 260414-1-K Dank GPS-Ortung: Gestohlenes Mobiltelefon geortet - Hehler festgenommen

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Montagnachmittag (13. April) im Stadtteil Meschenich ein gestohlenes Mobiltelefon dank GPS-Ortung sichergestellt und einen mutmaßlichen Hehler (51) festgenommen.

Das Mobiltelefon eines 25-Jährigen war am Vorabend (12. April) aus seinem in der Innenstadt abgestellten Auto entwendet worden. Mithilfe der GPS-Ortung lokalisierte der Besitzer sein Gerät gegen 18.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Brühler Landstraße. Alarmierte Polizisten überprüften daraufhin den Bereich und wurden auf einen abgestellten Mercedes Sprinter mit Anhänger aufmerksam. Auch der dazugehörige Besitzer (51) konnte vor Ort angetroffen werden.

Bei der Durchsuchung des Gespanns fanden die Polizisten neben dem entwendeten Mobiltelefon zahlreiche weitere Gegenstände, darunter hochwertige Werkzeuge, Fahrräder sowie mehrere Laptops und Tablets. Die Beamten beschlagnahmten den Transporter samt den aufgefundenen Gegenständen.

Das Kriminalkommissariat 74 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere die Herkunft der Gegenstände. (bg/al)

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