Polizei Köln

POL-K: 260413-5-K - Raub auf Sonnenstudio in Köln-Poll - Aufmerksamer Zeuge unterstützt bei Festnahme

Köln (ots)

Nach einem Überfall auf ein Sonnenstudio in Köln-Poll am Samstagabend (11. April) haben Polizisten einen 45 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige gegen 19.30 Uhr das Bräunungsstudio an der Siegburger Straße betreten. Dort bedrohte er eine Mitarbeiterin (31) und drängte sie zur Seite. Anschließend brach er die Kassenschublade auf und flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld aus dem Geschäft. Die 31-jährige Angestellte blieb unverletzt.

Ein aufmerksamer Zeuge sprach den Mann unmittelbar nach der Tat an. Als sich der Tatverdächtige jedoch losriss, alarmierte der Zeuge die Polizei. Gleichzeitig nahm er die Verfolgung auf und behielt den Flüchtigen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte im Blick. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf fest. Bei der Durchsuchung fanden sie die mutmaßliche Beute in seiner Jackentasche.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und den 31-Jährigen einem Haftrichter vorgeführt. (cb/al)

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