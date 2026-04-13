Polizei Köln

POL-K: 260413-3-K/BAB Rollerfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt - BAB 4 in Fahrtrichtung Olpe komplett gesperrt

Köln (ots)

Bei einem folgenschweren Sturz am Samstagnachmittag (11. April) auf der Bundesautobahn 4 bei Köln hat sich ein 64 Jahre alter Rollerfahrer schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann wird derzeit noch intensivmedizinisch /stationär in einem Krankenhaus versorgt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 64-Jährige gegen 14.30 Uhr mit seiner Vespa die Autobahn in Richtung Olpe befahren, als sich der Auffahrunfall in einem dreispurigen Baustellenbereich kurz vor der Rodenkirchener Brücke ereignete. Er war dort laut Zeugen auf einen VW Passat aufgefahren, dessen Fahrer (48) seinen Wagen verkehrsbedingt stark abbremsen musste.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Aachen nahm alle Spuren vor Ort auf. Für diesen Zeitraum musste die Richtungsfahrbahn der Autobahn komplett gesperrt werden. (cr/al) AZ.: 260411-1424-0A4786

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