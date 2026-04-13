Polizei Köln

POL-K: 260413-1-K Raser in der Südstadt gestoppt - Mercedes, Führerschein und Smartphones sichergestellt

Köln (ots)

In der Nacht zu Montag (13. April) haben Polizisten in der Kölner Südstadt einen 19-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit massiv überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war. Die Beamten stellten den Mercedes, den Führerschein des Fahrers sowie sein Smartphone und das des gleichaltrigen Beifahrers sicher. Mit diesen hatten sie ihre "Rennfahrten" mutmaßlich gefilmt. Den Kölner erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Gegen 23.30 Uhr hatte ein Streifenteam einen grauen Mercedes CLA beobachtet, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Bayenstraße fuhr, während der Beifahrer (19) die Fahrt filmte. Nach einer kurzen Verfolgung stoppten die Beamten das Fahrzeug am Ubierring.

Im Zuge der anschließenden Kontrolle sichteten die Polizisten Videos auf den Smartphones der jungen Männer. Auf den Aufnahmen waren mehrere massive Geschwindigkeitsüberschreitungen, gefährliche Überholmanöver und die Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer dokumentiert. (as/al)

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