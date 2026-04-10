Polizei Köln

POL-K: 260410-5-LEV 22 Beschuldigte nach Angriff auf Polizisten in Shisha-Bar -Ermittlungsgruppe gegründet

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 6. April, Ziffer 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6249913

Nach dem Angriff auf Polizisten in einer Shisha-Bar in Leverkusen-Opladen in der Nacht zum Montag (6. April) hat die Polizei Köln eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Insgesamt wird nach jetzigem Stand gegen 22 Angehörige einer Großfamilie ermittelt. Um den Tatablauf zu rekonstruieren, wertet die Ermittlungsgruppe unter anderem Bodycam-Aufnahmen der eingesetzten Polizisten aus.

Nach Beschwerden wegen Ruhestörung hatten Streifenbeamte die Party in dem Lokal an der Uhlandstraße am Sonntag gegen 23 Uhr beendet. Daraufhin waren zahlreiche Gäste sowohl aufeinander als auch auf die Einsatzkräfte losgegangen. In der Bar befanden sich ungefähr 50 Menschen, darunter Frauen und Kinder.

Nach eingehender ärztlicher Untersuchung hat sich inzwischen herausgestellt, dass eine Beamtin und ein Beamter schwerer verletzt worden sind als zunächst angenommen. Beide sind auf längere Zeit nicht dienstfähig. Auf die 29-jährige Polizeikommissarin kommt eine langwierige Zahnbehandlung zu. Durch einen Flaschenwurf ins Gesicht hat sie massive Zahn- und Kieferverletzungen erlitten, mehrere Zähne sind ausgefallen beziehungsweise abgebrochen. Bei ihrem Kollegen steht inzwischen fest, dass der Unterarm gebrochen ist. Eine weitere Beamtin erlitt Schnittverletzungen und eine Stauchung an der Hand, sie kann ihren Dienst aber fortsetzen. (ts/de)

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