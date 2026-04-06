Polizei Köln

POL-K: 260406-1-LEV Tumultlage nach Feier in Shisha-Bar - 25-Jähriger vorläufig festgenommen

Köln (ots)

Bei einem Einsatz in einer Shisha-Bar in Leverkusen-Opladen sind in der Nacht zu Montag (6. April) zwei Polizistinnen und ein Polizist leicht verletzt worden. Die Polizei war mehrfach wegen hoher Lautstärke zu der Bar gerufen worden.

Als Polizisten gegen 23 Uhr die Feier auf der Uhlandstraße beenden wollten, wurden sie von Partygästen der dort feiernden Großfamilie attackiert. Auch in der Bar gingen Gäste aufeinander los, nachdem die am Angriff auf Polizisten beteiligten Personen die Eingangstür von innen verriegelt hatten. Mit angeforderter Verstärkung - es waren bis zu 150 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz - lösten die Einsatzkräfte schließlich die Feier auf und nahmen einen 25-jährigen Mann, der einen Polizisten mit einem Stuhl geschlagen haben soll, vorläufig fest. Des Weiteren nahmen die Polizisten zwei Frauen (35, 17) und einen Mann (26) zur Blutprobenentnahme und erkennungsdienstlichen Behandlung mit zur Wache. Der Einsatz war erst um 6.25 Uhr beendet. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat 51 geführt. (cw/de)

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