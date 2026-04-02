Polizei Köln

POL-K: 260402-5-K/Lev Pressemitteilung der Polizei Oberbergischer-Kreis - Bezüge nach Leverkusen

Köln (ots)

Bei der Aufklärung eines Raubüberfalls auf eine 86 Jahre alte Frau in Bergneustadt vor knapp drei Jahren setzt die Polizei Oberbergischer Kreis auf die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst". Am kommenden Mittwochabend (8. April) wird der Fall aus dem Jahr 2023 von Moderator Rudi Cerne vorgestellt.

Was war passiert? Am Morgen des 16. Juni 2023 klingelten vier vermummte Männer an der Tür einer 86 Jahre alten Frau in Bergneustadt und gaben vor Polizisten zu sein. Sie stießen die Seniorin zu Boden, fesselten sie und durchsuchten die Wohnung nach Wertsachen. Während die Täter ihr Opfer gefesselt zurückließen, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Nachbarn hörten die Rufe der Frau, eilten ihr zu Hilfe und alarmierten Rettungskräfte.

Nach intensiven Ermittlungen und Zeugenhinweisen nahm die Kriminalpolizei knapp drei Monate später einen damals 43 Jahre alte Tatverdächtigen in Leverkusen fest. Im August 2024 folgte dann die Festnahme eines zweiten Tatverdächtigen (ebenfalls 43) in Bergisch Gladbach. Ein Gericht verurteilte beide zu Haftstrafen.

Die beiden weiterhin flüchtigen Mittäter sollen circa 1,80 Meter groß sein. Einer soll zur Tatzeit eine Adidas-Trainingsjacke, eine schwarze Hose und blaue Sneaker getragen haben, der andere ein schwarzes Langarmshirt, graue Handschuhe, blaue Jeans und eine Umhängetasche. Beide Männer sollen mit Basecap und grünen OP-Masken bekleidet gewesen sein.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zuschauerinnen und Zuschauern und fragen:

-Wer hat am Morgen des 16. Juni 2023 ein verdächtiges Fahrzeug in der Kölner Straße in Bergneustadt gesehen?

-Wer hat Informationen, die der Polizei noch nicht vorliegen, für die Aufklärung aber von Bedeutung sein könnten?

-Wer kann Hinweise zur Identität der beiden Gesuchten geben?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02261 81990 oder per E-Mail an poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Pressemitteilungen von damals:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5536274

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5715853

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