Polizei Köln

POL-K: 260410-3-K Schwerer Verkehrsunfall in Köln-Porz - Pedelec-Fahrer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer (26) auf der Alte Kölner Straße in Köln-Porz am Donnerstagabend (9. April) hat ein 69 Jahre alter Radfahrer mehrere Knochenbrüche erlitten.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 26-Jährige gegen 18 Uhr auf seiner Suzuki in Richtung Altenrath unterwegs gewesen. Als der 69-Jährige mit seinem Pedelec von dem Parkplatz "Am Radarturm" auf die Fahrbahn in Richtung Grengeler Mauspfad einfuhr, prallten beide Männer gegeneinander und stürzten. Der 26-Jährige erlitt Hämatome und Schürfwunden.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte Spuren vor Ort. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (bg/ts)

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