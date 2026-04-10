Polizei Köln

POL-K: 260410-1-K Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Viersen nach flüchtigem Straftäter aus der LVR - Bezüge nach Köln

Köln (ots)

Am Donnerstagabend gegen 17 Uhr ist ein 19-jähriger Straftäter vom Gelände des LVR in Süchteln geflüchtet, nachdem er einen begleiteten Ausgang hatte. Die Polizei hat sofort mit der Suche nach dem Flüchtigen begonnen. Da alle bisherigen Ermittlungen erfolglos blieben, sucht die Polizei nun öffentlich nach dem 19-Jährigen: https://polizei.nrw/fahndung/200317

Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Gesuchte in Köln aufhalten könnte. Da davon ausgegangen wird, dass er gefährlich ist, sollten Sie ihn nicht ansprechen! Rufen Sie bei einer Sichtung bitte umgehend die 110 an.

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