Polizei Köln

POL-K: 260409-4-K Zivilpolizisten nehmen Ladendiebe in Kölner Innenstadt fest - Haftrichter

Köln (ots)

Zivilkräfte der Polizei Köln haben am Mittwochnachmittag (8. April) drei mutmaßliche Ladendiebe (23, 35, 38) in einem Kaufhaus in der Innenstadt vorläufig festgenommen. Die aus Algerien stammenden Männer, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 16.30 Uhr waren die Männer den eingesetzten Beamten in dem Geschäft auf der Hohe Straße aufgefallen. Nach ersten Erkenntnissen entfernten sie an Sportkleidung die Warensicherungen und verstauten die Artikel anschließend in einem Rucksack. Sicherheitsmitarbeiter des Kaufhauses stellten den 23-Jährigen sowie den 38-Jährigen noch beim Verlassen des Geschäfts. Den dritten Tatverdächtigen nahmen die Polizisten wenig später beim Verlassen des Warenhauses über einen Seiteneingang fest. Da der 23-Jährige bereits mehrfach wegen ähnlicher Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten ist, hat nun die Ermittlungsgruppe Fokus den Fall übernommen. (cw/al)

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