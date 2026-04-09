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Polizei Köln

POL-K: 260409-1-K Fahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem Fahrer, der am Mittwochvormittag (8. April) in Köln-Kalk mit einem weißen Transporter eine Fußgängerin angefahren hat und davongefahren ist. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt.

Laut Zeugenaussagen sei der Gesuchte gegen 11 Uhr an der Kreuzung von der Sieversstraße nach links auf die Rolshover Straße abgebogen und habe die Frau erfasst, die mit einem Kind an der Hand die Straße bei grüner Ampel überquerte. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten sei der circa 45 bis 55 Jahre alte Mann über die Rolshover Straße geflüchtet. Er habe einen Dreitagebart getragen und sei mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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