Polizei Köln

POL-K: 260408-2-LEV Überfall auf Kiosk in Leverkusen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 5. Januar, Ziffer 1:

Mit Bildern aus der Videoüberwachung eines Kiosks fahndet die Polizei nach zwei Männern, die am Abend des 2. Januar (Freitag) den Kiosk auf der Quettinger Straße in Leverkusen überfallen haben sollen. Der etwas kleinere und kräftigere Täter bedrohte den Kassierer mit einer silbernen Pistole. Währenddessen entnahm sein Komplize Bargeld aus der Kasse. Wie auf den Aufnahmen zu hören war, sprachen die Verdächtigen mit osteuropäischem Akzent.

Lichtbilder der Gesuchten sind unter folgendem Link einsehbar: https://polizei.nrw/fahndung/199891

Zeugen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Gesuchten machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/ts)

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