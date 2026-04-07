Polizei Köln

POL-K: 260407-4-K Autodiebstahl in Köln - Tatverdächtige bei Verkehrskontrollen in NRW und Brandenburg festgenommen

Köln (ots)

Autobahnpolizisten haben am Freitag (3. April) zwei Männer (19, 21) bei Verkehrskontrollen in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg festgenommen. Sie waren jeweils mit einem am selben Morgen in Köln-Urbach gestohlenen Toyota Yaris Cross unterwegs. Die beiden Keyless-Go-Fahrzeuge waren zwischen 6 und 8 Uhr im Paffenpfad mutmaßlich mithilfe sogenannter Funkstreckenverlängerer entwendet worden. Dabei wird das Funksignal des Originalschlüssels erfasst und an das geparkte Auto weitergeleitet, sodass es sich öffnen lässt.

Bei den zufälligen Verkehrskontrollen an der Tank- und Rastanlage Remscheid auf der Autobahn 1 und an der Anschlussstelle Groß Kreutz auf der A10 stellten die Polizisten fest, dass die Autos bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren. Außer den Fahrzeugen stellten sie zudem die gefälschten Kennzeichen sicher, die an den Toyotas angebracht waren. Das Kriminalkommissariat 74 prüft nun, ob die Männer die Autos auch gestohlen haben oder nur als Fahrer engagiert worden waren. (ph/ts)

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