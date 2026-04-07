Polizei Köln

POL-K: 260407-1-K Diensthund "Ciri" spürt flüchtigen Rollerdieb im Gebüsch auf - Festnahme

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Köln (ots)

In der Nacht zu Montag (6. April) haben Polizisten in Köln-Rodenkirchen mithilfe von Diensthündin "Ciri" einen mutmaßlichen Rollerdieb (17) vorläufig festgenommen.

Zeugenaussagen zufolge hatten Jugendliche gegen 3 Uhr versucht, am Höninger Weg und in der Bernkasteler Straße Kleinkrafträder zu stehlen. Beim Versuch, mit ihren Rollern vor der Polizei zu flüchten, stürzte der 17-Jährige auf der Straße "Zum Forstbotanischen Garten", ließ seinen Helm zurück und rannte in den Wald. Diensthündin "Ciri" nahm die Fährte auf und stellte ihn in einem dichten Gebüsch.

Die Ermittlungen zu Mittätern und möglichen weiteren Taten dauern an. (as/ts)

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