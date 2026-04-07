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Polizei Köln

POL-K: 260407-2-K Verkehrsunfall auf der Inneren Kanalstraße - zwei Insassen schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Inneren Kanalstraße sind am Montagnachmittag (6. April) ein 75-jähriger Autofahrer und seine Beifahrerin (94) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

Zeugenaussagen zufolge war der 75-Jährige mit seiner Mutter gegen 15 Uhr in einem Mini in Richtung Ehrenfeld unterwegs. Kurz vor der Kreuzung "Innere Kanalstraße/Krefelder Straße" wechselte der Kölner vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und stieß mit einem parallel fahrenden Nissan (Fahrer: 70) zusammen. Der Mini überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 70-jährige Fahrer des Nissan und seine Beifahrerin (68) blieben unverletzt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (bg/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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