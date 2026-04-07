Polizei Köln

POL-K: 260407-3-K Seniorin bei Raubüberfall in Longerich verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf eine 81-jährige Frau in Köln-Longerich am Samstagnachmittag (4. April) sucht die Polizei Zeugen. Die Seniorin erlitt bei dem Angriff Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war die Kölnerin gegen 15 Uhr auf der Minna-Bachem-Straße unterwegs gewesen, als sie der Täter in Höhe eines Garagenhofs von hinten zu Boden stieß. Während sie neben ihrem Rollator lag, stahl der Angreifer die Armbanduhr vom Handgelenk der 81-Jährigen und flüchtete. Passanten hörten die Hilferufe der Frau, halfen ihr und alarmierten Polizei und Rettungsdienst.

Täterbeschreibung nach Auswertung einer nahegelegenen privaten Videoüberwachung:

- Grüne Jacke

- Schwarze Adidas-Jogginghose

- Graue Kopfbedeckung.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder der Identität des flüchtigen Mannes geben können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/ts)

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