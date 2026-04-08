Polizei Köln

POL-K: 260408-1-K/BAB Schwerer Verkehrsunfall auf der A44 - 57-Jähriger tödlich verletzt

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A44 bei Jülich ist am frühen Mittwochmorgen (8. April) ein 57 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden.

Ersten Zeugenaussagen zufolge soll der Audifahrer gegen 5.50 Uhr in Richtung Lüttich unterwegs gewesen sein. Zwischen den Anschlussstellen Jülich-Ost und Jülich-West habe er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Audi verloren, sei gegen die rechte Leitplanke geprallt und aus seinem Fahrzeug geschleudert worden.

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers suchte nach möglichen weiteren Verletzten im Umfeld. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren vor Ort. Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich bei dem 57-Jährigen um den einzigen Unfallbeteiligten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die Fahrbahn in Richtung Lüttich voll gesperrt. (bg/ts)

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