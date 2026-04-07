Polizei Köln

POL-K: 260407-5-K Flucht mit Tesla - Streifenteams stellen 17-Jährigen ohne Führerschein

Köln (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt hat die Polizei in der Nacht zu Montag (6. April) einen 17-Jährigen in Köln-Dellbrück gestellt. Der Heranwachsende war ohne Führerschein in einem gemieteten Tesla unterwegs. Zuvor war er bereits in Bergisch Gladbach durch seine riskante Fahrweise aufgefallen.

Gegen 3.10 Uhr wollte eine Streife den Wagen auf der Bergisch Gladbacher Straße kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte jedoch rasant und flüchtete mit bis zu 120 km/h in Richtung Autobahn. Mehrfach ignorierte er dabei rote Ampeln und fuhr beinahe in den Gegenverkehr. Die Beamten mussten die Verfolgung allerdings abbrechen, weil der Streifenwagen beim Überfahren einer Verkehrsinsel einen Reifenschaden davontrug.

Ein weiteres Streifenteam entdeckte den verlassenen Tesla wenig später in einer Sackgasse. Doch dank einer Anwohnerin, die die flüchtigen Insassen beobachtet hatte, stellten Polizisten den 17-Jährigen und seinen 15-jährigen Beifahrer kurz darauf.

Die Polizei beschlagnahmte den Tesla sowie weitere Beweismittel und übergab die Minderjährigen an ihre Eltern. Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (as/ts)

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