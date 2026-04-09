Polizei Köln

POL-K: 260409-2-K 47-Jähriger mit gestohlenem Motorrad am Brüsseler Platz festgenommen - Hinweise durch Passanten

Köln (ots)

Ein mutmaßlicher Motorraddieb hat am Mittwochabend (8. April) durch sein auffälliges Verhalten den Verdacht mehrerer Passanten in der Innenstadt erregt. Streifenbeamte nahmen den 47-Jährigen am Brüsseler Platz fest.

Gegen 20.15 Uhr hatten Zeugen beobachtet, wie der Tatverdächtige eine grüne Kawasaki Ninja über den Mittelstreifen der Moltkestraße schob und mehrfach mit dem Motorrad stürzte. Weil er auf Nachfrage keinen Fahrzeugschlüssel vorzeigen konnte, riefen die Zeugen die Polizei.

Beamte der Innenstadtwache trafen den 47-Jährigen kurz darauf am Brüsseler Platz an - mit der Kawasaki und einem abgerissenen Bremshebel in der Hand.

Ersten Ermittlungen zufolge war das Lenkradschloss gewaltsam aufgebrochen worden. Das Motorrad hatte deutliche Lackschäden. Der rechtmäßige Halter erschien noch vor Ort und bestätigte, die Kawasaki zuvor unbeschädigt abgestellt zu haben.

Der 47-jährige Deutsche, der keinen festen Wohnsitz hat, soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cb/ts)

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