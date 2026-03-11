PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der PASt Ruchheim - Schwerer Unfall auf der A61 in Richtung Koblenz am Autobahnkreuz Ludwighafen. Eine Person lebensgefährlich verletzt.

Ludwigshafen a. Rhein (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.26, gegen 14.25 Uhr, kam es auf der A61 in Richtung Koblenz, auf Höhe des Autobahnkreuzes Ludwigshafen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei bildete sich auf Höhe des Autobahnkreuzes Ludwigshafen ein Stau aufgrund zu hohen Verkehrsaufkommens. Ein 63-jähriger VW Tiguan-Fahrer übersah hierbei aus bislang ungeklärter Ursache das Stauende und prallte gegen das Heck des vor ihm befindlichen Sattelzuges eines 43jährigen Mannes. Bei dem Unfall wurde der VW-Fahrer lebensgefährlich verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zur Versorgung des verletzten VW-Fahrers, sowie zur Bergung des Fahrzeuges und Fahrbahnreinigung musste der rechte Fahrstreifen der A61 gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 17.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Autobahn wieder frei.

Am VW Tiguan entstand Totalschaden. Am Sattelzug wurde die Heckstoßstange stark eingedrückt. Die Polizei schätzt den Gesamtschanden auf ca. 70000,- Euro.

Neben der Polizei war der Rettungsdienst, die Feuerwehr Ludwigshafen und die Autobahnmeisterei Ruchheim im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

